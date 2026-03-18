18 марта 2026 в 09:43

Авианосец США USS Gerald R. Ford пропустил сроки проверки и ремонта

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский авианосец USS Gerald R. Ford эксплуатируется с превышением установленных сроков технического обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на нормативные документы. На фоне этого на корабле фиксируются инциденты и технические неисправности, включая пожар и сбои систем.

Авианосец USS Gerald R. Ford, задействованный в операциях США на Ближнем Востоке, в последние месяцы неоднократно упоминался в сообщениях о происшествиях на борту. По информации американских СМИ, на прошлой неделе экипаж более 30 часов устранял возгорание, возникшее в прачечном отсеке корабля. Также сообщалось о неполадках в системе вакуумной канализации.

Согласно действующим нормам ВМС США, боевые корабли должны проходить инспекцию специальной комиссией не реже одного раза в три года, «если это практически осуществимо». Последние ремонтные работы на авианосце завершились в феврале 2022 года, а государственная проверка INSURV состоялась в июне того же года. Таким образом, установленный интервал для очередной инспекции истек к середине 2025 года.

Дополнительным фактором является пропуск планового периода для капитального ремонта в сухом доке, который по графику верфи должен был начаться в начале 2026 года. Это происходит на фоне ранее выявленных технических сложностей.

В отчете Счетной палаты США за 2022 год указывалось на проблемы в работе систем запуска и посадки самолетов. По оценкам аудиторов, несмотря на многолетние попытки модернизации, существенного прогресса достичь не удалось, а доведение ключевых механизмов до необходимого уровня ожидается не ранее 2030-х годов.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что 12 марта в Красном море произошел пожар на авианосце USS Gerald R. Ford. В результате инцидента пострадали два моряка, им оказывается медицинская помощь. Возгорание случилось в помещениях прачечной корабля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Обязательно должен погибнуть»: в ВСУ раскрыли настроения новобранцев
Смертельное ДТП на Пхукете попало на кадры
Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 марта: где сбои в России
В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе
В Европе указали на разочарование Мерца в ЕС
«Очень усилить»: Хуснуллин дал команду активнее продавать госимущество
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП
Ритм дома: как бытовые процессы формируют настроение дня
США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе
Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ
ВСУ ударили дроном по дому многодетной семьи
Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану накануне эскалации
Сибиряк-пироман сжег 15 квартир, чтобы посмотреть на огонь
Суд оставил за решеткой бывшего сенатора по делу о взятке
Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза
Telegram начал активно блокировать группы и каналы
Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком
Агроном дал советы, как добиться рекордного урожая картофеля
Звенигород прощается с тремя утонувшими в ледяной реке подростками
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

