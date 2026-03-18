Авианосец США USS Gerald R. Ford пропустил сроки проверки и ремонта

Американский авианосец USS Gerald R. Ford эксплуатируется с превышением установленных сроков технического обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на нормативные документы. На фоне этого на корабле фиксируются инциденты и технические неисправности, включая пожар и сбои систем.

Авианосец USS Gerald R. Ford, задействованный в операциях США на Ближнем Востоке, в последние месяцы неоднократно упоминался в сообщениях о происшествиях на борту. По информации американских СМИ, на прошлой неделе экипаж более 30 часов устранял возгорание, возникшее в прачечном отсеке корабля. Также сообщалось о неполадках в системе вакуумной канализации.

Согласно действующим нормам ВМС США, боевые корабли должны проходить инспекцию специальной комиссией не реже одного раза в три года, «если это практически осуществимо». Последние ремонтные работы на авианосце завершились в феврале 2022 года, а государственная проверка INSURV состоялась в июне того же года. Таким образом, установленный интервал для очередной инспекции истек к середине 2025 года.

Дополнительным фактором является пропуск планового периода для капитального ремонта в сухом доке, который по графику верфи должен был начаться в начале 2026 года. Это происходит на фоне ранее выявленных технических сложностей.

В отчете Счетной палаты США за 2022 год указывалось на проблемы в работе систем запуска и посадки самолетов. По оценкам аудиторов, несмотря на многолетние попытки модернизации, существенного прогресса достичь не удалось, а доведение ключевых механизмов до необходимого уровня ожидается не ранее 2030-х годов.

Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что 12 марта в Красном море произошел пожар на авианосце USS Gerald R. Ford. В результате инцидента пострадали два моряка, им оказывается медицинская помощь. Возгорание случилось в помещениях прачечной корабля.