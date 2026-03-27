27 марта 2026 в 09:55

Арабская страна готова открыть Ормузский пролив с помощью своего флота

FT: ОАЭ готовы задействовать флот для открытия Ормузского пролива

Фото: US Navy/Global Look Press
Объединенные Арабские Эмираты готовы задействовать флот для открытия Ормузского пролива, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Эмираты и Бахрейн работают над резолюцией СБ ООН, которая бы дала им право на проведение операций для восстановления судоходства в проливе.

ОАЭ заявили союзникам о своем участии в многонациональной морской оперативной группе, призванной вновь открыть Ормузский пролив, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит исключительно от поведения Тегерана. По его словам, движение судов может быть восстановлено «хоть завтра», если Иран прекратит угрожать международной навигации.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что 30 стран, большинство из которых являются членами Альянса, объединились для обсуждения мер по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Он отметил, что в список также вошли Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Бахрейн и ОАЭ.

ОАЭ
Ормузский пролив
Иран
военные корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Россия ответила на выпад Румынии о появлении мин в Черном море
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

