Арабская страна готова открыть Ормузский пролив с помощью своего флота

Объединенные Арабские Эмираты готовы задействовать флот для открытия Ормузского пролива, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что Эмираты и Бахрейн работают над резолюцией СБ ООН, которая бы дала им право на проведение операций для восстановления судоходства в проливе.

ОАЭ заявили союзникам о своем участии в многонациональной морской оперативной группе, призванной вновь открыть Ормузский пролив, — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление судоходства в Ормузском проливе зависит исключительно от поведения Тегерана. По его словам, движение судов может быть восстановлено «хоть завтра», если Иран прекратит угрожать международной навигации.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что 30 стран, большинство из которых являются членами Альянса, объединились для обсуждения мер по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Он отметил, что в список также вошли Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Бахрейн и ОАЭ.