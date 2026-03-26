26 марта 2026 в 21:34

Рютте раскрыл, какие страны обсуждают открытие Ормузского пролива

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
30 стран, большинство из которых являются членами НАТО, объединились для обсуждения мер по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на брифинге, который транслировался на YouTube. По его словам, в список также вошли Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Бахрейн и ОАЭ.

Что касается обеспечения открытия морских путей в Ормузском проливе, сейчас 30 стран, многие из них являются членами НАТО, а также Япония и Корея, Австралия и Новая Зеландия, Бахрейн и ОАЭ объединились для обсуждения и последующего решения вопросов о том, где и каким образом необходимо обеспечить открытость морских путей, — сказал Рютте.

Ранее депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. По его словам, соответствующий черновик уже подготовлен, однако пока не имеет статуса полноценного законопроекта.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что иранские власти разрешили проход через Ормузский пролив судам тех государств, которых Тегеран относит к дружественным. В этот перечень, по его словам, попали несколько стран, в том числе Россия и Китай.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
