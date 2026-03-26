Рютте раскрыл, какие страны обсуждают открытие Ормузского пролива

Что касается обеспечения открытия морских путей в Ормузском проливе, сейчас 30 стран, многие из них являются членами НАТО, а также Япония и Корея, Австралия и Новая Зеландия, Бахрейн и ОАЭ объединились для обсуждения и последующего решения вопросов о том, где и каким образом необходимо обеспечить открытость морских путей, — сказал Рютте.

Ранее депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи заявил, что Тегеран намерен законодательно закрепить взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив. По его словам, соответствующий черновик уже подготовлен, однако пока не имеет статуса полноценного законопроекта.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что иранские власти разрешили проход через Ормузский пролив судам тех государств, которых Тегеран относит к дружественным. В этот перечень, по его словам, попали несколько стран, в том числе Россия и Китай.