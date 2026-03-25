25 марта 2026 в 22:26

Иран разрешил ряду стран проход через Ормузский пролив

Аракчи: кораблям из РФ, Индии и Китая разрешили проход через Ормузский пролив

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Иранские власти разрешили проход через Ормузский пролив кораблям тех государств, которые Тегеран считает дружественными, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на главу МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи. По его словам, в этот список вошли несколько стран, включая Россию и Китай.

Мы разрешили проход через Ормузский пролив нескольким странам, которые считаем дружественными: например России, Индии, Ираку, Китаю и Пакистану. Не видим смысла позволять нашим противникам использовать пролив, — отметил глава ведомства.

Ранее стало известно, что иранские власти могут «открыть другой фронт» в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По информации СМИ, это возможно в случае атаки на иранские острова или при эскалации конфликта.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что контроль Ирана над Ормузским проливом, закрепленный в рамках мирного соглашения с США, позволит сохранить государственную целостность страны. По его словам, также Тегерану необходимо добиться компенсации за ущерб, нанесенный во время боевых действий.

