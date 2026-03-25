Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 13:29

Названо условие, которое сохранит государственность Ирана

Военэксперт Кнутов: контроль над Ормузским проливом сохранит целостность Ирана

Иран Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Контроль Ирана над Ормузским проливом, закрепленный в рамках мирного соглашения с США, позволит сохранить государственную целостность страны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, также Тегерану необходимо добиться компенсации за ущерб, нанесенный во время боевых действий.

Предложенный США мирный договор может быть невыгоден Ирану во всех отношениях. Тегеран должен выдвинуть свои требования, имея в запасе такой вариант, на который он может пойти. То есть он может предложить максимум условий на контроль над Ормузским проливом, включая запрет на вход военных кораблей, потребовать выплаты и сохранение ракетной ядерной программы в целях развития мирного космоса. Эти условия позволят Ирану сохраниться как независимому государству, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предложил Тегерану детальный план по разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Согласно информации, опубликованной в зарубежной прессе, документ, включающий 15 пунктов, был передан Ирану при посредничестве Исламабада.

Иран
США
Ормузский пролив
конфликты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.