Пророк из «Симпсонов» станет президентом США? Главные предсказания Грини

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини, которого многие считают пророком, решил баллотироваться в президенты США. Что об этом известно, какие его предсказания уже сбылись, какие не успели?

Почему сценарист «Симпсонов» решил стать президентом США

Один из ключевых сценаристов американского мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини объявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2028 году. О своем решении он заявил в ироничном видео в соцсетях.

Грини известен тем, что в сценарии к 17 серии 11 сезона «Симпсонов» под названием «Барт отправляется в будущее» в марте 2000 года предсказал, что известный риэлтор Дональд Трамп станет президентом США. За это сценарист получил прозвище Пророк. В ролике он предстает в образе в мантии и с бородой.

«США были построены на чудесном озарении о том, что все люди созданы равными; но затем Трамп, Вэнс, миллиардеры, карьеристы и трусы из обеих партий отказались от этого. Деньги, власть, безопасность — все для них, а не для вас. Я бы хотел это исправить, но я же не юрист, я просто самопровозглашенный пророк», — жалуется в ролике Грини.

Внезапно он срывает с себя бороду и мантию и предстает в официальном костюме.

«К черту! Я юрист! Я учился на юрфаке, я закончил его, я прошел экзамен! Я могу быть политиком. Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа: Америка для всех!» — объявил Грини.

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что никаких шансов в предвыборной гонке у Грини нет, а ролик нужен для хайпа и заработка.

«Он попытается создать шумиху и медийный хайп вокруг своей предвыборной кампании, а потом на этом заработать денег, как это часто происходит и практикуется в американской политике. Либо просто написать книгу мемуаров и, опять же, заработать на этом деньги, — сказал Дудаков в комментарии для NEWS.ru.

Какие пророчества из „Симпсонов“ уже сбылись

Круизное судно MV Hondius Фото: Europa Press Canarias/Keystone Press Agency/Global Look Press Круизное судно MV Hondius Фото: Europa Press Canarias/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэн Грини был сценаристом «Симпсонов» с 7 по 11 сезон (1995-2000), а потом вернулся в 13 сезоне мультсериала (2002) и с тех пор остается ключевым сценаристом шоу. За это время создатели мультсериала сделали немало поразительных предсказаний.

Так, считается, что в 17 сезоне «Симпсоны» предсказали гибель подводного аппарата компании OceanGate «Титан», который потерпел катастрофу в июне 2023 года, направляясь к обломкам лайнера «Титаник» на дне Атлантического океана.

«Симпсоны» неоднократно предсказывали технически новинки, такие как смарт-часы и видеочаты — задолго до появления Zoom и FaceTime, а также автоматический набор текста. Кроме того, неоднократно мультсериал предсказывал исход спортивных состязаний — например, победы Washington Redskins и Dallas Cowboys в чемпионатах по американскому футболу Super Bowl, победу сборной США по керлингу на зимней Олимпиаде-2010 и скандал с коррупцией на чемпионате мира по футболу в 2015 году.

Более того, 14 лет назад в «Симпсонах» предсказали вспышку хантавируса на круизном лайнере MV Hondius: в 23-м сезоне Мардж и Гомер вместе с детьми на круизном лайнере столкнулись с «пандоравирусом», из-за которого всем кораблям приказано оставаться в море. А в 9 сезоне (1990) мультсериал предсказал масштабную вспышку лихорадки Эбола, которая произошла в 2014-2015 годах.

Поклонники «Симпсонов» видят самые разные предсказания в своем любимом сериале: переводчик с языка младенцев, трехглазую рыбу (которую выловили в 2011 году около АЭС в Аргентине), продажу хорьков, замаскированных под пуделей, открытие бозона Хиггса и скандал со слежкой за американцами, которое осуществляло Национальное агентство по безопасности (NSA).

Исполнения каких пророчеств „Симпсонов“ ждут фанаты сериала

В числе предсказаний «Симпсонов», которые еще не сбылись, FandomWire называет предупреждение о наступлении глобального продовольственного кризиса (7 сезон, серия «Лиза-Вегетарианка»).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реалистичными выглядят также предсказания политического хаоса и экономической катастрофы в США, а также вероятность того, что человечество может стать зависимым от систем виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта (AI), сделанные в 11 и 6 сезонах. Также ждут своего часа предсказания «Симпсонов» о встрече с инопланетянами (серия 8 сезона «Спрингфилдские материалы»), новой глобальной пандемии и климатической катастрофе.

Читайте также:

Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?

„Секретная папка“ и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата

Адский холод продлится все лето? Прогноз погоды в Москве, что будет в июне