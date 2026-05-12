День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 11:35

В США предсказали вспышку хантавируса на круизном лайнере 14 лет назад

Mirror US: вспышку хантавируса на лайнере предсказали в «Симпсонах»

Круизный лайнер MV Hondius Круизный лайнер MV Hondius Фото: Lex Rosa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мультсериал «Симпсоны» 14 лет назад выпустил серию с предсказанием вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, пишет газета Mirror US. В 23-м сезоне Мардж и Гомер вместе с детьми услышали сигнал тревоги на круизном лайнере. Капитан сообщил о вспышке вируса.

Смертельный вирус Пандоры распространяется быстро. Все корабли должны остаться в море, — сообщил капитан.

Отмечается, что в серии оказалось, что никакого вируса не существует. Барт Симпсон решил так пошутить, чтобы продлить свой отдых.

Ранее сообщалось, что еще четыре гражданина Канады, находившиеся на борту лайнера MV Hondius, где ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, помещены под наблюдение специалистов Минздрава после возвращения домой. Для них был введен 21-дневный карантин с возможностью продления до 42 дней.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства, включая нервные срывы. Им трудно было оставаться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми.

США
хантавирус
симпсоны
предсказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков подтвердил готовность Путина встретиться с Зеленским
Тренер рассказал, есть ли возрастные ограничения в лакроссе
Раскрыт срок разработки нового плана госполитики по духовным ценностям
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.