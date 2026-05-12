В США предсказали вспышку хантавируса на круизном лайнере 14 лет назад Mirror US: вспышку хантавируса на лайнере предсказали в «Симпсонах»

Мультсериал «Симпсоны» 14 лет назад выпустил серию с предсказанием вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, пишет газета Mirror US. В 23-м сезоне Мардж и Гомер вместе с детьми услышали сигнал тревоги на круизном лайнере. Капитан сообщил о вспышке вируса.

Смертельный вирус Пандоры распространяется быстро. Все корабли должны остаться в море, — сообщил капитан.

Отмечается, что в серии оказалось, что никакого вируса не существует. Барт Симпсон решил так пошутить, чтобы продлить свой отдых.

Ранее сообщалось, что еще четыре гражданина Канады, находившиеся на борту лайнера MV Hondius, где ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, помещены под наблюдение специалистов Минздрава после возвращения домой. Для них был введен 21-дневный карантин с возможностью продления до 42 дней.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус проинформировал, что вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства, включая нервные срывы. Им трудно было оставаться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми.