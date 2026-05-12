Вспышка хантавируса вызвала опасные последствия на борту MV Hondius

Sky News: вспышка хантавируса на MV Hondius вызвала нервный срыв у пассажиров

Вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius спровоцировала у некоторых пассажиров тяжелые психические расстройства, включая нервные срывы, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя ситуацию на борту. Им трудно было оставаться в замкнутом пространстве с незнакомыми людьми, передает Sky News.

У некоторых пассажиров были нервные срывы. Очень трудно оставаться в маленьком контейнере на протяжении нескольких недель. Вы можете себе представить, как это повлияло на них с ментальной точки зрения, — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ назвал наилучшим вариантом принятое решение не заставлять людей соблюдать изоляцию на судне, а отправить их в родные страны под наблюдением врачей. Он напомнил, что в тяжелых случаях у заразившихся людей развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

Лайнер под флагом Нидерландов вышел из аргентинской Ушуайи в круиз до Канарских островов. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США. Хантавирус был выявлен у восьми человек, трое пассажиров скончались. Судно прибыло в порт Тенерифе 10 мая, где была начата медицинская эвакуация и установлена карантинная зона.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что истерия вокруг хантавируса преувеличена, но ее могут использовать для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании и странах Евросоюза. По его словам, у вируса отсутствуют признаки повышенной способности к передаче человеку.

