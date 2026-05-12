В РФПИ предположили, как Запад может использовать хантавирус в свою пользу

Истерия вокруг хантавируса преувеличена, но ее могут использовать для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании и странах Евросоюза, уверен глава РФПИ Кирилл Дмитриев, опубликовавший соответствующий пост в своих социальных сетях. По его словам, у вируса отсутствуют признаки повышенной способности к передаче человеку.

Истерия вокруг хантавируса преувеличена — но может быть использована для оправдания энергетических локдаунов в Великобритании/ЕС, — написал Дмитриев.

На Западе власти могут использовать мнимую вирусную угрозу для введения ограничений, которые якобы помогут якобы «сдержать распространение инфекции». Однако научные источники уже подтвердили, что хантавирус не передается воздушно-капельным путем и не представляет угрозы пандемии.

Ранее представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге раскрыла, что ЕК оценивает угрозу распространения хантавируса среди населения Европы как низкую. При этом Брюссель уже задействовал механизм гражданской обороны для координации эвакуации людей с борта лайнера MV Hondius.

До этого ВОЗ рекомендовала ввести 42-дневный карантин для пассажиров круизного лайнера MV Hondius после вспышки хантавирусной инфекции. Мера касается эвакуированных с судна людей и предусматривает медицинское наблюдение.