ЕК оценила риск распространения хантавируса в Европе

Еврокомиссия оценивает угрозу распространения хантавируса среди населения Европы как низкую, сообщила представитель ЕК Эва Хрцинова на брифинге. При этом Брюссель уже задействовал Механизм гражданской обороны для координации эвакуации людей с борта лайнера MV Hondius.

На основании последних оценок Всемирной организации здравоохранения риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, оценивается как низкий. Обеспечение здоровья европейцев является главным приоритетом Еврокомиссии, — сказала она.

Ранее сообщалось, что тест на заражение хантавирусом у одной из гражданок Франции, вернувшейся домой с карантинного круизного лайнера MV Hondius, дал положительный результат. Как рассказала министр здравоохранения республики Стефани Рист, заболевшая находится в специализированном инфекционном стационаре.

Генсек ООН Антониу Гуттериш при этом заявил, что угроза для общественности, исходящая от хантавируса, на сегодняшний день остается низкой. При этом, по его словам, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности пассажиров лайнера MV Hondius и контактных лиц.