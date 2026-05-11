В ООН оценили угрозу от хантавируса Генсек ООН: угроза от хантавируса для общественности остается низкой

Угроза для общественности, исходящая от хантавируса, на сегодняшний день остается низкой, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в соцсети X. При этом, по его словам, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности пассажиров лайнера MV Hondius и контактных лиц. Он также поблагодарил правительства стран, которые помогают ВОЗ контролировать вспышку хантавируса.

Хотя в настоящее время угроза вируса для здоровья людей остается низкой, важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius, — написал Гуттериш.

Ранее американские СМИ писали, что самолет с 17 пассажирами, которых эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в Соединенные Штаты. У одного из пассажиров зафиксировали легкие симптомы заболевания.

До этого сообщалось, что тест на заражение хантавирусом у одной из гражданок Франции, вернувшейся домой с карантинного круизного лайнера MV Hondius, дал положительный результат. Как рассказала министр здравоохранения республики Стефани Рист, заболевшая находится в специализированном инфекционном стационаре.