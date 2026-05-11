Американцы с зараженного лайнера высадились в США

Самолет с 17 американцами, которых эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, прибыл в Соединенные Штаты, сообщает телеканал NBC. По его информации, у одного из пассажиров зафиксировали легкие симптомы заболевания.

Телеканал отмечает, что борт приземлился в Небраске около 09:30 по московскому времени. Всех прибывших ждет медицинское обследование. Пассажира с положительным ПЦР-тестом направят в специальный медцентр.

Ранее сообщалось, что тест на заражение хантавирусом у одной из гражданок Франции, вернувшейся домой с карантинного круизного лайнера MV Hondius, дал положительный результат. Как рассказала министр здравоохранения республики Стефани Рист, заболевшая находится в специализированном инфекционном стационаре.

До этого власти Польши ввели карантинные меры в связи с угрозой распространения хантавируса. Под медицинское наблюдение помещен человек, вступавший в контакт с пассажиркой круизного судна MV Hondius.