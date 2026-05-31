31 мая 2026 в 22:02

В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудник скорой помощи получил ранения в результате атаки ВСУ на Брянскую область, сообщил у себя в соцсетях временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, под удар попал автомобиль, который сопровождал бригаду медиков. Машина двигалась в поселок Старый Ропск, где требовалась помощь пострадавшей женщине.

Группа СГУП ЦСН «Защита» Брянской области сопровождала на служебном автомобиле бригаду скорой помощи. Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в поселок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон, — написал Ковальчук.

В результате взрыва один из сотрудников получил осколочные ранения. Несмотря на это, бригада смогла выполнить поставленную задачу.

Как уточнил глава региона, медики забрали женщину, нуждавшуюся в помощи, и доставили ее в медицинское учреждение. По словам Ковальчука, угрозы жизни пострадавшей нет. Информация о состоянии раненого сотрудника скорой помощи не приводится.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. По его словам, были атакованы девять районов: Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Чертковский, Красносулинский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Шолоховский.

Регионы
Россия
Брянская область
ВСУ
