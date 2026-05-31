Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось Сальдо сообщил об 11 пострадавших при атаке ВСУ на Геническ

Число мирных жителей, пострадавших в результате атаки беспилотника на Геническ в Херсонской области, увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — написал Сальдо.

Ранее глава региона сообщал, что шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ. По его словам, беспилотник атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко.

В Геническе БПЛА атаковали два многоэтажных дома. Повреждения получили два многоквартирных дома, остекление и фасады, шесть легковых автомобилей.

До этого Минобороны РФ проинформировали, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.