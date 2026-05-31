31 мая 2026 в 21:12

Военкомы мобилизовали священника канонической УПЦ в Винницкой области

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Винницкой области мобилизовали протоиерея Владимира Заднепрянца — клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале. Священнослужителя доставили в Гайсинский военкомат.

На Украине священники не освобождаются от призыва, если подпадают под него по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил предоставлять бронь священникам «критически важных религиозных организаций». В начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций.

Украинские издания «Страна.ua» и «Общественное» обратили внимание, что в этом списке, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ. Однако широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. В госслужбе пояснили, что решение о включении религиозных организаций в перечень принималось на основе «специальных критериев».

В начале мая NEWS.ru сообщал, что Волынский областной ТЦК признал правомерными действия своих сотрудников, в ходе которых был избит митрополит Владимир и духовенство Владимир-Волынской епархии УПЦ. Инцидент произошел 7 мая на трассе Ровно-Луцк.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

