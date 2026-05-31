«Двое из ларца»: космонавт объяснил русофобию сенатора Келли

Бывшие астронавты NASA — братья-близнецы Скотт и Марк Келли — русофобы и идейные последователи американского политика и военного Джона Маккейна заявил «Газете.Ru» космонавт госкорпорации «Роскосмос» Михаил Корниенко. Корниенко также выразил свое пренебрежение к комментариям Марка Келли, заявившего о якобы воровстве космонавтов из России.

Ну, я идиотов не комментирую. Они с брательником — двое из ларца, одинаковых с лица. Как можно что-то с орбиты украсть? Я уже десятый комментарий даю, это пробитые русофобы, это последователи [политика Джона] Маккейна — летчика, который подох недавно. Видимо, он реинкарнировался в Марка Келли. Они демократы и русофобы, и мозги у них девственно чистые у обоих, — заявил Корниенко.

Ранее сообщалось, что американский сенатор Марк Келли в ходе выступления на форуме Black Sea Security Forum в Одессе допустил оскорбительные высказывания в адрес российских космонавтов, назвав их ворами. В своей речи Келли отметил, что имел опыт совместной работы с российскими космонавтами на протяжении 15 лет.