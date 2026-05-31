Названа дата заседания Совбеза ООН по Ливану

Экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливану состоится 1 июня, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники. Оно состоится по запросу Франции в связи с военной операцией Израиля.

Ранее генсек движения шейх Наим Касем заявил, что «Хезболла» не сдастся и продолжит защищать Ливан от агрессии США и Израиля. Он пообещал превратить поле боя в «ад для израильских солдат.

До этого сообщалось, что беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские войска на юге Ливана, в результате удара были подбиты два танка «Меркава». По данным представителей движения, ударные дроны были применены по командным пунктам израильских сил.

Также пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении удара по ракетным установкам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. По данным ведомства, эти вооружения представляли угрозу как для израильских военнослужащих, так и для гражданского населения еврейского государства.