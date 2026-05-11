11 мая 2026 в 00:33

Дроны «Хезболлы» уничтожили два израильских танка на юге Ливана

Беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские войска на юге Ливана, в результате удара были подбиты два танка «Меркава». По данным представителей движения, ударные дроны были применены по командным пунктам израильских сил.

Атака произошла в приграничном районе Джебель-эль-Алям. Также удар прошелся по территории поселка Эль-Байяда в Южном Ливане.

Беспилотники исламского сопротивления атаковали командные пункты оккупационных сил в приграничном районе Джебель-эль-Алям и поселке Эль-Байяда в Южном Ливане. При этом были поражены два вражеских танка Merkava, — сказано в сообщении.

В «Хезболле» заявили, что операция стала ответом на нарушения режима прекращения огня. Также там указали на продолжающиеся бомбардировки ливанских селений, которые, по утверждению движения, приводят к гибели мирных жителей.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Речь идет о продолжении политики давления на внешних противников. Аналитики отмечают, что Хаменеи «подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам».

