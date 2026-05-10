10 мая 2026 в 18:14

Хаменеи «подготовил почву» для войны с США

Хаменеи объявил о продолжении политики давления на США и Израиль

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, сообщает IRIB. Речь идет о продолжении политики давления на внешних противников.

Аналитики отмечают, что Хаменеи «подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам». Перед этим командующий Центральным штабом Вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил верховному лидеру доклад о состоянии армии.

Отмечается, что встреча между военачальником и Хаменеи состоялась впервые. Другие детали обсуждавшихся мер не уточняются.

Ранее посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Тирмизи подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.

Замглавы РФ Александр Алимов между тем сообщил, что Россия обеспокоена новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе, так как они ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования. Он отметил, что любые действия, препятствующие долгосрочным отношениям между сторонами, так или иначе вызывают реакцию.

