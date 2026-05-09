09 мая 2026 в 01:54

В России обеспокоены новыми ударами США и Ирана

Алимов призвал учитывать последствия ударов США и Ирана

Россия обеспокоена новыми ударами США и Ирана в Персидском заливе, так как они ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования, заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов. Он отметил, что любые действия, препятствующие долгосрочным отношениям между сторонами, так или иначе вызывают реакцию.

Новые удары Ирана и США не могут не беспокоить, — сказал он.

Ранее стало известно об атаке США по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. По словам журналистов, информацию сообщил высокопоставленный американский чиновник. Чуть позже стало известно, что в Ормузском проливе произошло несколько столкновений между американскими и иранскими вооруженными силами за последний час.

Тогда министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США каждый раз выбирают безрассудную военную авантюру, когда дипломатическое решение оказывается близко. Глава иранской дипломатии подчеркнул, что такая модель поведения Вашингтона прослеживается постоянно. Позже в Белом доме сообщили, что президенту США Дональду Трампу наскучил этот конфликт.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
