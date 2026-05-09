Трампу «наскучила» война с Ираном

Президент США Дональд Трамп ищет способы выйти из военного противостояния с Ираном без возобновления полномасштабных боевых действий, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что ему надоел конфликт.

Внештатный советник, который регулярно с ним общается, сказал, что президенту «наскучила» война <…>. Несмотря на тупик в переговорах, Трамп не желает возобновлять военные действия», — пишет издание.

Как утверждают источники, президент США разочарован стойкостью Ирана и считает конфликт слишком затянувшимся. По этой причине он блокирует призывы сторонников жесткого курса к возобновлению бомбардировок, предпочитая сохранять хрупкое перемирие.

Ранее Fox News сообщил, что американские военные нанесли авиаудары по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики. До этого командование Вооруженных сил Ирана заявило, что Соединенные Штаты совершили нападение на два их танкера, чем нарушили действующие договоренности о прекращении огня.