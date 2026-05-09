День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 00:15

Трампу «наскучила» война с Ираном

Atlantic: Трампу надоело воевать с Ираном

Фото: Aaron Schwartz-Pool/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп ищет способы выйти из военного противостояния с Ираном без возобновления полномасштабных боевых действий, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что ему надоел конфликт.

Внештатный советник, который регулярно с ним общается, сказал, что президенту «наскучила» война <…>. Несмотря на тупик в переговорах, Трамп не желает возобновлять военные действия», — пишет издание.

Как утверждают источники, президент США разочарован стойкостью Ирана и считает конфликт слишком затянувшимся. По этой причине он блокирует призывы сторонников жесткого курса к возобновлению бомбардировок, предпочитая сохранять хрупкое перемирие.

Ранее Fox News сообщил, что американские военные нанесли авиаудары по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики. До этого командование Вооруженных сил Ирана заявило, что Соединенные Штаты совершили нападение на два их танкера, чем нарушили действующие договоренности о прекращении огня.

США
Иран
Дональд Трамп
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.