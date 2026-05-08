США нарушили перемирие с Ираном Иран обвинил США в ударах по танкерам и нарушении перемирия

США атаковали два их танкера, тем самым нарушив режим прекращения огня, заявило иранское командование. В заявлении отмечается, что «американская агрессорская, террористическая и бандитская армия» атаковала корабль, следовавший из прибрежных вод Ирана в районе Джаск в направлении Ормузского пролива.

Как утверждает иранская сторона, другой танкер, расположенный в районе входа в Ормузский пролив напротив порта Фуджейра в ОАЭ, был также атакован. Одновременно с этим были нанесены авиаудары по гражданским районам, утверждается в сообщении.

Иранские военные заявили, что в ответ обстреляли американские суда к востоку от Ормузского пролива. Командование предупредило, что Исламская Республика даст решительный ответ на любую дальнейшую агрессию.

Ранее стало известно о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе. По данным иностранного агентства, о громких звуках сообщают местные жители.