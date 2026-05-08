День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 01:57

США нарушили перемирие с Ираном

Иран обвинил США в ударах по танкерам и нарушении перемирия

Фото: Annabelle Gordon — Pool via CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США атаковали два их танкера, тем самым нарушив режим прекращения огня, заявило иранское командование. В заявлении отмечается, что «американская агрессорская, террористическая и бандитская армия» атаковала корабль, следовавший из прибрежных вод Ирана в районе Джаск в направлении Ормузского пролива.

Как утверждает иранская сторона, другой танкер, расположенный в районе входа в Ормузский пролив напротив порта Фуджейра в ОАЭ, был также атакован. Одновременно с этим были нанесены авиаудары по гражданским районам, утверждается в сообщении.

Иранские военные заявили, что в ответ обстреляли американские суда к востоку от Ормузского пролива. Командование предупредило, что Исламская Республика даст решительный ответ на любую дальнейшую агрессию.

Ранее стало известно о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе. По данным иностранного агентства, о громких звуках сообщают местные жители.

США
Иран
Ближний Восток
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.