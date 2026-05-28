«Проявляем терпение»: в США озвучили вероятность новых ударов по Ирану

Терпение Вашингтона в переговорах с Ираном имеет пределы, заявил министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме. Американские войска могут возобновить удары по Исламской Республике, если президент Дональд Трамп решит, что мирная сделка невозможна.

Мы проявляем терпение, но оно не безгранично. Президент Трамп всегда предпочитает мирную сделку, и все, что мы сделали к этому моменту, носило оборонительный характер, и мы продолжаем придерживаться этого подхода, — уточнил Бессент.

Однако, по словам главы Минфина, в случае провала переговоров администрация Трампа готова вернуться к силовому сценарию. Иран данные угрозы пока не комментировал.

До этого США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе. По данным журналистов, президент США еще не дал окончательного одобрения.

Ранее проект будущего мирного соглашения между США и Ираном обязывал Тегеран убрать все мины из Ормузского пролива в течение 30 дней. В ответ Штаты начнут поэтапно снимать морскую блокаду. Также сообщалось, что США не пойдут на смягчение санкций против Ирана в обмен на передачу Тегераном своего высокообогащенного урана.