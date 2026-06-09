Небензя сделал заявление о новых переговорах с Киевом Небензя: переговорного процесса по урегулированию на Украине не ведется

Переговорный процесс по урегулированию на Украине сейчас не ведется, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью «Вестям». Дипломат отметил, что Киев продемонстрировал свою недоговороспособность.

Никакого переговорного процесса, насколько я знаю, серьезно сейчас не ведется, трехсторонние переговоры не ведутся, — сказал он.

Небензя также добавил, что украинская сторона не идет на компромиссы, так как для руководства республики, включая президента Владимира Зеленского, выгодно продолжение боевых действий.

Ранее Небензя назвал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину «неуклюжей провокацией». Он не рассматривает этот шаг как мирную инициативу. По его мнению, целью подобных действий является попытка скрыть предпринимаемые Киевом шаги, направленные на срыв переговорного процесса.

До этого член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по Украине продолжаются и пойдут на пользу всем участникам. По ее словам, СМИ, пытающиеся сорвать диалог между Москвой и Киевом, — это те же самые издания, которые продвигали ложь о вмешательстве России в выборы 2016 года.