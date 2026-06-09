Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину «неуклюжей провокацией». Такое заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу западных стран. Он не рассматривает этот шаг как мирную инициативу.

Оно является не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, — сказал Небензя.

По его мнению, целью подобных действий является попытка скрыть предпринимаемые Киевом шаги, направленные на срыв переговорного процесса. Российский дипломат заявил, что письмо призвано закамуфлировать попытки украинской стороны помешать поиску путей мирного урегулирования конфликта.

Ранее постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что письмо Зеленского является провокационным шагом. По его словам, цель письма — создать впечатление, что Украина заинтересована в мирном урегулировании, а Россия — нет. Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо с предложением встретиться в третьей стране, а глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послание разослали через международные организации, включая ОБСЕ.