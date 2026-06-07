Открытое письмо Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину является провокационным шагом, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости. По его словам, цель письма — создать впечатление, что Украина заинтересована в мирном урегулировании, а Россия — нет.

Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и на создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия — нет, — уточнил дипломат.

Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо с предложением встретиться в третьей стране, а глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послание разослали через международные организации, включая ОБСЕ. Полянский напомнил, что о нежелании Киева идти к миру свидетельствуют атаки на Старобельск, Енакиево и другие удары по мирному населению.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель обратила внимание, что Зеленский боится завершения конфликта в стране, поскольку единственными инструментами, которые эффективно помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она считает, что у главы государства мало советников, способных выработать стратегию для единства общества.