Президент Украины Владимир Зеленский боится завершения конфликта в стране, поскольку единственными инструментами, которые эффективно помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх, заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на странице в соцсети X. Она считает, что у главы государства мало советников, способных выработать стратегию для единства общества.

У Зеленского почти не осталось советников, которые сегодня действительно способны разработать политическую стратегию, направленную на объединение общества <...> Вот почему он боится прекращения <...> [конфликта] — ему нечего предложить взамен. [Вооруженный конфликт] и страх остаются единственными инструментами, которые он все еще может эффективно использовать, чтобы удержаться у власти, — написала Мендель.

Ранее Мендель заявила, что Запад стал заложником мифа о Зеленском. Она отметила, что в глазах западных лидеров политик стал «олицетворением демократии», при этом они не замечали его «ползучего авторитаризма».

Также Мендель заявила, что Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение своим письмом. По ее словам, украинский политик отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом демократии».