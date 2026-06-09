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09 июня 2026 в 13:16

Кремль подтвердил паузу в переговорном процессе по Украине

Песков: переговорный процесс по урегулированию на Украине пока стоит на паузе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Переговорный процесс на Украине стоит на паузе, но американские переговорщики продолжают поддерживать активные контакты как с российской, так и с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил сохранение действующих дипломатических каналов связи, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами, — сказал Песков журналистам.

До этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и американским бизнесменом Джаредом Кушнером. Какие именно темы обсуждались в ходе контакта, не уточняется.

Песков добавил, что американская сторона передаст России детали переговоров с Зеленским, если они будут содержательными. По его словам, США готовы оперативно предоставить инициативы Киева при их наличии.

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