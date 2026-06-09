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09 июня 2026 в 13:21

Песков назвал условие контакта с США по разговору с Зеленским

Песков: США оперативно передадут России итоги разговора с Зеленским

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Американская сторона передаст России детали переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если они будут содержательными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в мессенджере МАКС, США готовы оперативно предоставить инициативы Киева при их наличии.

Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно, — отметил Песков.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по Украине продолжаются и пойдут на пользу всем участникам. По ее словам, СМИ, пытающиеся сорвать диалог между Москвой и Киевом, — это те же самые издания, которые продвигали ложь о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Также депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев и его союзники осознали, что зашли слишком далеко.

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