Песков назвал условие контакта с США по разговору с Зеленским Песков: США оперативно передадут России итоги разговора с Зеленским

Американская сторона передаст России детали переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если они будут содержательными, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся в мессенджере МАКС, США готовы оперативно предоставить инициативы Киева при их наличии.

Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно, — отметил Песков.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по Украине продолжаются и пойдут на пользу всем участникам. По ее словам, СМИ, пытающиеся сорвать диалог между Москвой и Киевом, — это те же самые издания, которые продвигали ложь о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Также депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным из-за страха перед возмездием. По его мнению, Киев и его союзники осознали, что зашли слишком далеко.