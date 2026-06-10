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10 июня 2026 в 07:15

В США раскрыли итоги иранской атаки на американские военные базы

Reuters: американские войска перехватили почти все иранские ракеты и БПЛА

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Вооруженным силам США удалось перехватить почти все иранские ракеты и дроны, запущенные по американским объектам на Ближнем Востоке, пишет Reuters со ссылкой на представителя американской администрации. Он отметил, что информации о нанесенном ущербе или пострадавших пока не поступало.

Американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что, согласно предварительным оценкам, почти все ракеты и беспилотники, запущенные Ираном, были перехвачены. Им пока неизвестно о каком-либо причинении вреда американскому персоналу или повреждении объектов, — говорится в материале.

По данным журналиста Axios Барака Равида, Иран нанес удары по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Он писал в соцсети X со ссылкой на источник в Вашингтоне, что было выпущено не менее четырех баллистических ракет и несколько беспилотников.

До этого в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что американские военные начали наносить удары по Ирану после инцидента с вертолетом Apache над Ормузским проливом. В командовании подчеркнули, что операция проводится в рамках самообороны.

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