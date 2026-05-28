США и Иран достигли соглашения о прекращении огня

28 мая 2026 в 17:46

США и Иран достигли соглашения о 60‑дневном меморандуме о прекращении огня

США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня и начале переговоров по ядерной программе, сообщает Axios. По данным журналистов, президент США Дональд Трамп еще не дал окончательного одобрения.

По словами американских чиновников, достигнутый меморандум предусматривает свободный проход через Ормузский пролив для всех судов без пошлин и задержаний со стороны иранских сил. Кроме того, Иран обязуется в течение тридцати дней вывести все мины из этого пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не пойдут на смягчение санкций против Ирана в обмен на передачу Тегераном своего высокообогащенного урана. Он добавил, что его не устраивает ход переговоров.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, что в переговорах с Ираном произошел значительный прогресс. Проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документе есть пункты об обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.

