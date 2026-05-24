24 мая 2026 в 12:53

Рубио рассказал о прогрессе в переговорах с Ираном

Рубио заявил, что на переговорах с Ираном наблюдается прогресс

Марко Рубио
На переговорах с Ираном произошел значительный прогресс, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Что касается ситуации с Ираном, я думаю, сегодня позже появятся новости по этой теме, и я предоставлю президенту [США Дональду Трампу] возможность сделать дальнейшие заявления по этому поводу. Достаточно сказать, что был достигнут некоторый прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный, — сказал он.

Ранее сообщалось, что проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документе есть пункты об обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.

До этого пресс-служба ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что не менее 35 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за последние сутки в координации с Вооруженными силами Ирана. Среди них — танкеры и контейнеровозы.

