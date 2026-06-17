Стали известны подробности о погибшей при ударе ВСУ по автобусу с детьми

Стали известны подробности о погибшей при ударе ВСУ по автобусу с детьми RT: у погибшей при ударе ВСУ по автобусу под Брянском остались две дочери

У Виктории Горошко, погибшей в результате атаки украинского беспилотника на автобус с детьми под Брянском, остались две дочери, пишет Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на ее бывшего супруга. Женщина, уроженка Луганска, направлялась в Геленджик вместе со своим нынешним мужем, который работал тренером детской футбольной команды.

Как пишет канал, в результате удара дрона, по последним данным, пострадали восемь человек. Среди раненых оказались шестеро несовершеннолетних.

ВСУ нанесли удар по автобусу детской футбольной сборной 17 июня. В салоне в момент атаки находились воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Подростки ехали из Гомеля в Геленджик на отдых. Всего в атакованном автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что атака ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии — очередной теракт Киева. Она заявила, что украинские военные охотятся на мирных граждан.