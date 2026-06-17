Иран попросил у России 21 вертолет

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», заключил соглашение о поставке 21 гражданского вертолета Ми-171 для «Красного Полумесяца» Ирана, сообщили в компании. Первые воздушные суда собираются передать заказчику в 2027 году.

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для общества «Красного Полумесяца» Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач, — сказано в сообщении.

Ми-171 — один из самых известных российских многоцелевых вертолетов, который используется более чем в десятках стран мира. Его главная особенность — универсальность: машина может перевозить пассажиров и грузы, использоваться для поисково-спасательных операций, санитарных рейсов, тушения пожаров и работы в труднодоступных районах. Его крейсерская скорость достигает около 230 километров в час, а дальность полета составляет более 600 километров.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума Россия — АСЕАН сообщил, что Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа. По его словам, в этих странах энергопотребление может вырасти в 2,6 раза уже к 2050 году.