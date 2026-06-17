Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 15:01

«Большая потребность»: Решетников озвучил, кому понадобится СПГ из России

Решетников заявил о планах нарастить экспорт СПГ в страны АСЕАН

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума Россия — АСЕАН. По его словам, в этих странах энергопотребление может вырасти в 2,6 раза уже к 2050 году, передает ТАСС.

У стран АСЕАН большая потребность, потому что энергопотребление, по всем прогнозам, вырастет к 2050 году в 2,6 раза. Это значит, что потребуется больше той продукции, которую мы способны производить, и где у нас сейчас новые возможности. Поэтому обсуждаем увеличение поставок, в том числе и сжиженного природного газа в эти страны, — сказал министр.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить увеличение поставок российской нефти. Известно, что государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas собиралась начать переговоры с Москвой.

До этого стало известно, что США в два раза увеличили экспорт одежды в Россию в апреле. Так, суммарный объем поставок одежды в апреле текущего года составил $3,99 млн (287 млн рублей).

Россия
АСЕАН
Максим Решетников
Власть
СПГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Памфилова назвала дату проведения выборов в Госдуму
Прокуратура потребовала отправить Митрошину в колонию на три года
ЦИК Армении рассмотрит вопрос о преследовании Кочаряна
Профессор ВШЭ рассказал о влиянии религии на политику в странах АСЕАН
Маркетолог рассказал, что стало драйвером фитнес-индустрии в последние годы
Автобус с детьми под Брянском мог стать намеренной целью ВСУ
Родила и играет в куклы: педофильское дело закрыли из-за внешности ребенка
Три реанимационные бригады выдвинулись на место удара ВСУ по автобусу
Диетолог перечислил признаки некачественного шашлыка
В ГД осудили идею сажать дольщиков за съемку дефектов в новостройках
Удаленщица заработала «синдром поджаренной кожи» из-за ноутбука
В Европе выступили против ряда антироссийских санкций
Раскрыто, сколько россиян поддержали законопроект против домашнего насилия
Отказ от званий, пенсия, приглашение в Госдуму: как живет Леонид Ярмольник
Хинштейн раскрыл, кто погиб при атаке на заправку в Обояни под Курском
«Получит отдельную программу»: Зеленского унизили перед саммитом НАТО
Нутрициолог назвала безопасную дозу кваса
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июня: где и когда можно купить
Глава Россотрудничества рассказал о работе с переселенцами из стран Запада
В Брянске сравнили удар ВСУ по автобусу с детьми с атакой на боевую технику
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.