«Большая потребность»: Решетников озвучил, кому понадобится СПГ из России Решетников заявил о планах нарастить экспорт СПГ в страны АСЕАН

Россия обсуждает с партнерами из АСЕАН увеличение поставок сжиженного природного газа, заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах делового форума Россия — АСЕАН. По его словам, в этих странах энергопотребление может вырасти в 2,6 раза уже к 2050 году, передает ТАСС.

У стран АСЕАН большая потребность, потому что энергопотребление, по всем прогнозам, вырастет к 2050 году в 2,6 раза. Это значит, что потребуется больше той продукции, которую мы способны производить, и где у нас сейчас новые возможности. Поэтому обсуждаем увеличение поставок, в том числе и сжиженного природного газа в эти страны, — сказал министр.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить увеличение поставок российской нефти. Известно, что государственная нефтегазовая компания Малайзии Petronas собиралась начать переговоры с Москвой.

До этого стало известно, что США в два раза увеличили экспорт одежды в Россию в апреле. Так, суммарный объем поставок одежды в апреле текущего года составил $3,99 млн (287 млн рублей).