Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 22:25

В США стартует прокат российского фильма «Мастер и Маргарита»

Variety: фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат США 18 сентября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина выйдет в американский прокат 18 сентября, сообщило издание Variety. Показ картины в США начнется после завершения продолжительных судебных разбирательств.

Отмечается, что правовые вопросы, которые препятствовали выходу фильма в американский прокат, были урегулированы. Еще в июне наследники Михаила Булгакова Дарья и Сергей Шиловские, обладающие эксклюзивными правами на роман, обратились в суд с требованием запретить показ фильма на английском языке. Тогда суд установил, что американский дистрибьютор Luminosity Pictures обладает правами на прокат картины, но не на ее перевод.

В феврале 2025 года Luminosity Pictures подала иск в суд Калифорнии против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, которые работали над собственной англоязычной адаптацией романа. Компания утверждала, что продюсеры препятствовали выпуску фильма 2024 года в США, несмотря на отсутствие у них законных прав на первоисточник.

Позже суд Калифорнии закрыл иск Luminosity Pictures о праве распространять англоязычную версию фильма и отказался пересматривать это решение. После этого компания подала апелляцию, и в октябре 2025 года дело было передано в Девятый окружной апелляционный суд. Теперь юридические вопросы урегулированы.

Ранее песня «Монополия» российской певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) прозвучала в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день», сообщили первые зрители в соцсетях. Трек играет в течение короткого времени — около трех секунд.

Культура
США
фильмы
Мастер и Маргарита
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции сообщили о ЧП с направлявшимся в Россию сухогрузом
«Комбинация из трех пальцев»: раскрыто, что ждет Киев вместо ракет Patriot
Зеленский обсудил с Туском безопасность украинцев
Кто такие хуситы, сколько их, где живут: главное об основных друзьях Ирана
ВСУ атаковали рейсовый автобус с мирными жителями ДНР
Принцу Гарри может не хватить денег на многомиллионные судебные расходы
Стало известно о жертвах и раненых при атаках беспилотников ВСУ в ДНР
«Очень мощные удары»: Трамп сообщил о планах США в отношении Ирана
Мирный житель тяжело ранен при атаке БПЛА в Орловской области
Стало известно, куда пропал подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье
В США раскрыли объем ежедневных поставок нефти из Персидского залива
В США стартует прокат российского фильма «Мастер и Маргарита»
Суд вынес приговор экс-замгубернаторам Белгородской области
В Подмосковье объявили беспилотную опасность
Украина потеряла очередной истребитель
Ни «Фабрики», ни Матвиенко: почему Саша Савельева вернулась в РФ без мужа
Стало известно новое решение ФРС по базовой ставке
В Госавтоинспекции развеяли популярный фейк для водителей
Генпрокурор США пообещал выяснить правду по делу экс главного инфекциониста
Прибалтийская страна открыла «охоту» на посетителей заблокированных сайтов
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.