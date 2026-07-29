В США стартует прокат российского фильма «Мастер и Маргарита» Variety: фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат США 18 сентября

Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина выйдет в американский прокат 18 сентября, сообщило издание Variety. Показ картины в США начнется после завершения продолжительных судебных разбирательств.

Отмечается, что правовые вопросы, которые препятствовали выходу фильма в американский прокат, были урегулированы. Еще в июне наследники Михаила Булгакова Дарья и Сергей Шиловские, обладающие эксклюзивными правами на роман, обратились в суд с требованием запретить показ фильма на английском языке. Тогда суд установил, что американский дистрибьютор Luminosity Pictures обладает правами на прокат картины, но не на ее перевод.

В феврале 2025 года Luminosity Pictures подала иск в суд Калифорнии против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, которые работали над собственной англоязычной адаптацией романа. Компания утверждала, что продюсеры препятствовали выпуску фильма 2024 года в США, несмотря на отсутствие у них законных прав на первоисточник.

Позже суд Калифорнии закрыл иск Luminosity Pictures о праве распространять англоязычную версию фильма и отказался пересматривать это решение. После этого компания подала апелляцию, и в октябре 2025 года дело было передано в Девятый окружной апелляционный суд. Теперь юридические вопросы урегулированы.

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