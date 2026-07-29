Суд вынес приговор экс-замгубернаторам Белгородской области Экс-замгубернаторы Белгородской области Зайнуллин и Базаров получили 20 и 19 лет

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим заместителям губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину и Владимиру Базарову по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений, передает РИА Новости. Зайнуллин получил 20 лет лишения свободы, Базаров — 19 лет.

Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет, <…> Зайнуллину — на срок 20 лет, — сказано в приговоре.

Суд также назначил Зайнуллину штраф почти в 500 млн рублей, Базарову — 500 млн рублей. Кроме того, обоих лишили права занимать должности на государственной службе на срок более 10 лет.

В июне 2025 года стало известно о предъявлении Зайнуллину обвинения по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере или организованной группой. По данным Генпрокуратуры, речь шла о получении коррупционных доходов при исполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области.

Позже Зайнуллин был уволен в связи с утратой доверия. В официальном ответе уточняется, что он был освобожден от государственной должности заместителя губернатора — министра имущественных и земельных отношений 21 апреля 2026 года в соответствии с пунктом 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.