В России первый губернатор пересел на электромобиль

В России первый губернатор пересел на электромобиль Mash: губернатор Воронежской области приобрел электромобиль

Глава Воронежской области Александр Гусев приобрел китайский электрокар и стал первым губернатором в стране, который пересел на этот вид транспорта, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, чиновник сменил служебный Mercedes GLS 450 на китайский электрокар Aito M9.

По данным канала, Гусев приобрел машину за личные средства — примерно за 11 млн рублей. Прежний автомобиль он считал морально устаревшим, к тому же после ухода европейских брендов с российского рынка обслуживать его стало сложнее. Губернатор, имеющий инженерное образование, изучил предложения китайских производителей и в итоге остановил выбор на электрокаре.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что электромобиль можно заряжать от своей розетки в гараже или частном доме. Он отметил, что это поможет не зависеть от городской инфраструктуры.

До этого петербургский парламент предложил ввести специальные регистрационные знаки зеленого цвета для электромобилей. Депутаты поддержали на заседании проект обращения к министру внутренних дел РФ.