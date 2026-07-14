Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 10:34

Автоэксперт перечислил плюсы электромобилей

Автоэксперт Хайцеэр: электромобиль можно заряжать от своей розетки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Электромобиль можно заряжать от своей розетки в гараже или частном доме, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он отметил, что это поможет не зависеть от городской инфраструктуры.

С другой стороны, городская зарядная инфраструктура у нас в основном развита не в пример слабее заправочной. Пока у вас нет электромобиля, вам кажется, что зарядные станции постоянно свободны. Но как только он появляется, вы быстро понимаете, что это не так, поскольку машины на них стоят подолгу, пока не зарядятся аккумуляторы, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что у владельцев электромобилей нет зависимости от вида топлива — в отличие от бензина, электричество всегда одинаковое. По его словам, электрокары не подвержены рискам, связанным с некачественным топливом.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что выделение электромобилей с помощью зеленых номеров, а беспилотных машин — с помощью бирюзовых не имеет особого смысла. Он отметил, что подобная цветовая дифференциация была бы уместна раньше, когда такого транспорта было немного.

Общество
электромобили
заправки
автоэксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина набросился на женщину с ребенком на АЗС в Краснообске
Следователи приступили к проверке обрушения подъезда в ЛНР
В Госдуме призвали увеличить траты на медицину в два раза
Химик напомнил, как правильно стирать полотенца в жаркую погоду
В Якутии медведь ворвался в дом и загнал людей на крышу
Оперштаб Краснодарского края рассказал об обстановке на Афипском НПЗ
Екатеринбуржец ограбил VIP-клиента на миллионы
Видео с «воспитанием» жены привлекли внимание следователей
В ЦБ раскрыли планы по ставке на фоне роста цен на топливо
ВСУ прикрывают свои потери дезертирством
Атака ВСУ на Краснодарский край завершилась страшной трагедией
«СВО нам Бог послал»: Михалков о миссии культуры, патриотизме, зависти
Биолог рассказал, когда в Москве начнется пик активности комаров
Врач дал совет, что делать при укусе осы
Украина готовила теракт в жилом секторе в Подмосковье: детали, Киевстонер
Путин наградил медалью семью из Тюмени
Юрист ответил, стоит ли бояться массового повторения «схемы Долиной»
Минсельхоз России сделал важное заявление по ситуации в Азовском море
Ракеты кошмарят Киев, все в дыму, скорые повсюду: удары по Украине 14 июля
В Госдуме раскрыли шансы Зеленского дожить до конца СВО
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.