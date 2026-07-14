Автоэксперт перечислил плюсы электромобилей

Электромобиль можно заряжать от своей розетки в гараже или частном доме, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он отметил, что это поможет не зависеть от городской инфраструктуры.

С другой стороны, городская зарядная инфраструктура у нас в основном развита не в пример слабее заправочной. Пока у вас нет электромобиля, вам кажется, что зарядные станции постоянно свободны. Но как только он появляется, вы быстро понимаете, что это не так, поскольку машины на них стоят подолгу, пока не зарядятся аккумуляторы, — рассказал Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что у владельцев электромобилей нет зависимости от вида топлива — в отличие от бензина, электричество всегда одинаковое. По его словам, электрокары не подвержены рискам, связанным с некачественным топливом.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что выделение электромобилей с помощью зеленых номеров, а беспилотных машин — с помощью бирюзовых не имеет особого смысла. Он отметил, что подобная цветовая дифференциация была бы уместна раньше, когда такого транспорта было немного.