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24 июля 2026 в 14:00

Закручиваю заправку «для всего» — без уксуса, без консервантов. Зимой добавляю в супы и гарниры — красота

Фото: D-NEWS.ru
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Беру морковь, перец, лук, помидоры и килограмм свежей зелени, перекручиваю все с солью без термической обработки и раскладываю по банкам. Получается яркая, ароматная смесь, которая зимой заменяет и свежие овощи, и магазинные приправы. Она сохраняет натуральный вкус, цвет и максимум витаминов, а соль выступает природным консервантом. Добавляю ложку такой заправки в суп, рагу, соус или просто на хлеб — блюдо сразу оживает, становясь насыщенным и летним. Это идеальная заготовка для тех, кто ценит время и натуральный вкус без химии и долгой возни у плиты.

Для приготовления понадобится: по 1 кг моркови, болгарского перца, репчатого лука, помидоров, зелени (укроп и петрушка) и 1 кг соли. Морковь натрите на крупной терке, перец и лук мелко нарежьте. Помидоры пробейте блендером в пюре. Зелень измельчите вместе со стеблями. Смешайте томатное пюре с солью, добавьте все овощи и зелень, хорошо перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике или погребе.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сделала такую заправку — зимой банка улетает за вечер, я добавляю ее в борщ и рагу. Я уменьшила соль до 800 г и добавила чеснок для пикантности. Кстати, можно использовать любую зелень — кинзу или базилик, вкус станет интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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