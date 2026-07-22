Ученый перечислил минусы электрокаров

Электромобили наносят серьезный ущерб экологии, заявил URA.RU доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук и директор Фонда поддержки предпринимательства Кунгура Сергей Пестриков. Он отметил, что аккумуляторы электрокаров содержат тяжелые металлы — кадмий, свинец, никель, соединения кобальта и токсичный электролит.

Переработка таких компонентов требует сложных химических процессов, чтобы разделить и обезвредить опасные соединения. Сегодня промышленные технологии дороги, энергозатратны и не обеспечивают полную нейтрализацию, — рассказал Пестриков.

Ученый подчеркнул, что эти вещества не разлагаются в природе. По его словам, они проникают в грунтовые воды, растения и всю последующую пищевую цепочку.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что электромобили не меньше вредят экологии, чем обычные машины. Он отметил, что владение электрокарами в России — прерогатива обеспеченных людей.