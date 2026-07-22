Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 13:46

Ученый перечислил минусы электрокаров

Ученый Пестриков: электромобили наносят большой ущерб экологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Электромобили наносят серьезный ущерб экологии, заявил URA.RU доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, кандидат экономических наук и директор Фонда поддержки предпринимательства Кунгура Сергей Пестриков. Он отметил, что аккумуляторы электрокаров содержат тяжелые металлы — кадмий, свинец, никель, соединения кобальта и токсичный электролит.

Переработка таких компонентов требует сложных химических процессов, чтобы разделить и обезвредить опасные соединения. Сегодня промышленные технологии дороги, энергозатратны и не обеспечивают полную нейтрализацию, — рассказал Пестриков.

Ученый подчеркнул, что эти вещества не разлагаются в природе. По его словам, они проникают в грунтовые воды, растения и всю последующую пищевую цепочку.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что электромобили не меньше вредят экологии, чем обычные машины. Он отметил, что владение электрокарами в России — прерогатива обеспеченных людей.

Общество
экология
металлы
электромобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислила опасные признаки при головной боли
Рубио раскрыл, кто может поставить точку в конфликте на Украине
Удары по Wildberries и Мираторгу, подрывник в метро: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Невролог перечислил неочевидные предвестники болезни Паркинсона
Юрист объяснила, можно ли сотруднику оформить отпуск сразу на 28 дней
«Не собираемся атаковать»: в МИД России раскрыли планы страны
Назван безопасный и эффективный способ борьбы с сорняками
Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья
Невролог раскрыла специфические симптомы болезни Паркинсона у молодежи
Глава ФПБК отреагировал на решение Орнеллы Мути получить гражданство России
Арестович назвал смену главкома ВСУ «планом Зеленского»
В тайге под Иркутском обнаружили майнинговую ферму
Экономист ответил, куда выгоднее всего вкладывать деньги
В России серьезно усложнили жизнь мошенникам
Невролог дал советы, как предотвратить развитие деменции
Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара
Раскрыты подробности атаки украинских дронов на Краснодар
ГД одобрила закон, запрещающий осужденным релокантам жениться и менять имя
В России заработала крупнейшая ветроэлектростанция в стране
Арифулина объяснила, почему утвердила Пелагею на главную роль
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.