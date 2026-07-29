Раскрыто, с кем Россия обсуждает новые проекты по редкоземельным металлам Масленников: Россия ведет переговоры с КНР и Индией по редкоземельным проектам

Россия ведет переговоры с Китаем, Индией и странами Ближнего Востока по проектам Ангаро-Енисейского кластера, связанным с глубокой переработкой редкоземельных металлов, сообщил «Ведомостям» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников. По его словам, диалог проходит как на межгосударственном уровне, так и между компаниями.

Диалог идет как на государственном уровне, так и непосредственно между компаниями. Заинтересованность есть. Задача состоит в том, чтобы выработать модель, при которой Россия сможет выступать в качестве качественного интегратора интересов и объединять вокруг проектов партнеров, — заявил Масленников.

Развитию сотрудничества препятствуют ограничения, связанные с технологиями, расчетами и рисками вторичных санкций со стороны США и Евросоюза, подчеркнул он. При этом замсекретаря отметил, что партнеры сохраняют готовность к кооперации, поскольку критически важные металлы имеют стратегическое значение для новых технологических рынков.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил: около 30 проектов по добыче редкоземельных металлов предложено для реализации в Ангаро-Енисейском кластере в Сибири. Он выразил надежду, что к инициативам в дальнейшем присоединятся новые участники.