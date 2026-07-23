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23 июля 2026 в 14:19

«Я рассчитываю»: Мантуров рассказал, как обстоят дела с добычей редкоземов

Мантуров сообщил о 30 новых проектах по добыче редкоземов в Сибири

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Около 30 проектов по добыче редкоземельных металлов предложено для реализации в Ангаро-Енисейском кластере в Сибири, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с ИС «Вести». Он выразил надежду, что к инициативам в дальнейшем присоединятся новые участники.

Я очень рассчитываю, пока это в процессе проработки. В рамках той деятельности, которая ведется по Ангаро-Енисейскому кластеру и фондом «Долина Менделеева», поступают предложения. Там уже около 30 в целом набрано, — сказал Мантуров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запад и США подходят к Армении в своей логике «отбирать и грабить», им нужны редкоземельные ресурсы этой страны. Она констатировала, что «есть борьба, которая длится десятилетиями, столетиями за ресурсосодержащие регионы мира».

До этого экономист Леонид Хазанов напомнил, что Россия действительно является единственным в мире производителем бадделеитового концентрата. По его словам, объем производства можно оценить в пределах 5−6 тыс. тонн в год. Хазанов рассказал, что около 90% бадделеитового концентрата отправляется на экспорт в страны Азии.

Власть
Сибирь
Денис Мантуров
металлы
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