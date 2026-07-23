«Я рассчитываю»: Мантуров рассказал, как обстоят дела с добычей редкоземов Мантуров сообщил о 30 новых проектах по добыче редкоземов в Сибири

Около 30 проектов по добыче редкоземельных металлов предложено для реализации в Ангаро-Енисейском кластере в Сибири, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в беседе с ИС «Вести». Он выразил надежду, что к инициативам в дальнейшем присоединятся новые участники.

Я очень рассчитываю, пока это в процессе проработки. В рамках той деятельности, которая ведется по Ангаро-Енисейскому кластеру и фондом «Долина Менделеева», поступают предложения. Там уже около 30 в целом набрано, — сказал Мантуров.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запад и США подходят к Армении в своей логике «отбирать и грабить», им нужны редкоземельные ресурсы этой страны. Она констатировала, что «есть борьба, которая длится десятилетиями, столетиями за ресурсосодержащие регионы мира».

До этого экономист Леонид Хазанов напомнил, что Россия действительно является единственным в мире производителем бадделеитового концентрата. По его словам, объем производства можно оценить в пределах 5−6 тыс. тонн в год. Хазанов рассказал, что около 90% бадделеитового концентрата отправляется на экспорт в страны Азии.