Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 14:41

Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России

Экономист Хазанов: минерал бадделеит можно найти только на территории России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бадделеит является уникальным минералом, который можно найти только на территории России, рассказал «Финансам Mail» независимый экономист Леонид Хазанов. Он отметил, что около 90% бадделеитового концентрата экспортируется в страны Азии.

Россия действительно является единственным в мире производителем бадделеитового концентрата. Он выпускается Ковдорским ГОКом, разрабатывающим одноименное карбонатитовое месторождение в Мурманской области. Объем производства им бадделеитового концентрата можно оценить в пределах 5−6 тыс. тонн в год, — рассказал Хазанов.

Экономист подчеркнул, что остальное используется отечественными предприятиями для производства абразивов, огнеупоров, металлического циркония и его сплавов. По его словам, информация о точных ценах такого материала является закрытой.

Ранее сообщалось, что китайские геологи обнаружили в стране одно из крупнейших месторождений редкоземельных элементов. Открытие сделали в районе Маоюпин провинции Сычуань КНР.

Россия
минералы
экономисты
экспорт
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.