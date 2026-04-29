Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России

Бадделеит является уникальным минералом, который можно найти только на территории России, рассказал «Финансам Mail» независимый экономист Леонид Хазанов. Он отметил, что около 90% бадделеитового концентрата экспортируется в страны Азии.
Россия действительно является единственным в мире производителем бадделеитового концентрата. Он выпускается Ковдорским ГОКом, разрабатывающим одноименное карбонатитовое месторождение в Мурманской области. Объем производства им бадделеитового концентрата можно оценить в пределах 5−6 тыс. тонн в год, — рассказал Хазанов.
Экономист подчеркнул, что остальное используется отечественными предприятиями для производства абразивов, огнеупоров, металлического циркония и его сплавов. По его словам, информация о точных ценах такого материала является закрытой.
Ранее сообщалось, что китайские геологи обнаружили в стране одно из крупнейших месторождений редкоземельных элементов. Открытие сделали в районе Маоюпин провинции Сычуань КНР.