Топ-10 продуктов, богатых витамином А: для зрения, кожи и иммунитета

Грамотно составленный рацион — необходимое условие для ведения здорового образа жизни. Наравне с калориями полезная еда питает организм витаминами. В их числе — витамин А для зрения и кожи, а также иммунитета. В этой статье мы расскажем о продуктах с высоким содержанием витамина А. Вы узнаете, как сделать рацион вкусным, разнообразным и полезным, а еще о том, как усваивается витамин А с жирами и без них.

Почему витамин А важен: влияние на зрение, кожу, иммунитет

Витамин А — жирорастворимое соединение, которое существует в двух базовых формах:

ретинол (в продуктах эксплуатации животных);

бета-каротин и другие каротиноиды (в растениях), которые в организме превращаются в ретинол.

Польза витамина А для зрения и кожи — не миф. К примеру, ретинол входит в структуру родопсина — зрительного пигмента палочек сетчатки. Благодаря этому глаз привыкает к темноте и различает свет разной интенсивности. При недостатке этого витамина развивается «куриная слепота» (снижение способности адаптировать зрение к сумеркам).

Состояние кожи тоже непосредственно зависит от уровня ретинола. Он регулирует процессы ороговения эпителия, стимулирует обновление клеток и выработку коллагена. Неслучайно производные витамина А (ретиноиды) входят в состав многих косметических средств против акне и возрастных изменений.

Иммунитет без ретинола работает с перебоями. А все потому, что ретинол участвует в созревании Т-лимфоцитов и ряда других клеток, укрепляет слизистые оболочки дыхательных и мочевыводящих путей, создающие физический барьер для инфекций. Так что системное значение ретинола сложно переоценить. А потому перейдем к списку продуктов, где больше всего витамина А.

Место 1–3: печень трески, говяжья печень, печень куриная — рекордсмены

В списках продуктов с высоким содержанием витамина А неизменно лидирует печень. Причем печень самых разных видов: от рыбьей до говяжьей.

Печень трески

Этот деликатес лидирует с огромным отрывом. Всего 10–15 г печени трески (примерно чайная ложка) покрывают суточную норму витамина А из продуктов (около 800–900 мкг для взрослого человека). Продукт также богат витамином D и омега-3 — жирными кислотами.

Так что печень трески и морковь — лидеры списка по содержанию витамина А (рыбья печень лидирует в животной категории, а морковь — в растительной). Однако из-за высокой калорийности и большого количества ретинола печень трески рекомендуется не чаще одного раза в неделю.

Говяжья печень

В 100 г содержится примерно 8000–10000 мкг витамина А — это в 10–12 раз выше суточной нормы. Такую порцию лучше разделить на несколько приемов. Говяжья печень отличается высоким содержанием железа и белков, что особенно ценно при анемии.

Куриная печень

Она уступает говяжьей по концентрации ретинола (примерно 3000–4000 мкг на 100 г), но имеет более нежный вкус и быстрее готовится. Это хороший выбор для мягкого покрытия суточной нормы витамина А из продуктов.

Важное предупреждение

Из-за очень высокого содержания витамина А печень не рекомендована беременным (особенно в первом триместре). Дело в том, что переизбыток ретинола способен вызвать пороки развития плода. Детям до трех лет также следует давать печень в минимальных количествах. Помните, что даже самые полезные продукты в больших дозировках могут быть опасны.

Место 4–6: морковь, тыква, сладкий перец — растительные источники

Для тех, кто предпочитает растительную пищу или соблюдает посты, существуют отличные альтернативы животным источникам витамина А. Бета-каротин в овощах и фруктах безопаснее ретинола из печени, поскольку организм обрабатывает его в нужном количестве, а излишки легко выводятся прочь. Впрочем, усвояемость бета-каротина ниже, поэтому вегетарианские порции должны быть больше.

Морковь

В растительном списке продуктов, где больше всего витамина А, лидирует морковь. В одном крупном корнеплоде (около 100 г) содержится примерно 8000–9000 мкг бета-каротина. При оптимальном усвоении это даст около 400–500 мкг ретинола — половину суточной нормы.

Тыква

Оранжевая мякоть тыквы — кладезь каротиноидов. В 100 г запеченной тыквы — около 6000–7000 мкг бета-каротина. Кроме того, тыква богата клетчаткой, калием и низкокалорийна. Один стакан тыквенного пюре полностью покрывает нужду в бета-каротине на день.

Сладкий перец (красный и оранжевый)

В 100 г — примерно 4000–5000 мкг бета-каротина. В то же время перец — лидер по витамину С, который улучшает усвоение многих веществ. Салат из сладкого перца с оливковым маслом — идеальное блюдо для поддержания уровня витамина А в организме.

Важно помнить

Бытует мнение, что бета-каротин в овощах и фруктах усваивается только при термической обработке. Это миф. Однако тепловая обработка действительно разрушает клеточные стенки растений. Это высвобождает каротиноиды, повышая их биодоступность в 3–5 раз. Поэтому тушеная морковь или запеченная тыква полезнее сырых — при условии добавления жиров.

Место 7–10: шпинат, брокколи, абрикосы, яичный желток

Этот квартет разнообразен как по происхождению, так и по кулинарному использованию. Они занимают почетные места в списке продуктов, где больше всего витамина А, хотя и уступают вышеперечисленным лидерам.

Шпинат

Зеленые листья содержат не меньше каротиноидов, чем оранжевые овощи. В 100 г свежего шпината — около 4700 мкг бета-каротина. При варке объем шпината уменьшается и концентрация полезных веществ на 100 г становится еще выше. Кроме того, шпинат богат лютеином, который защищает сетчатку от повреждений.

Брокколи

В брокколи — около 1000–1200 мкг бета-каротина на 100 г. Это не рекордный показатель, но брокколи ценится за комплексное действие: витамины К, С, фолиевую кислоту и сульфорафан (антиоксидант). Регулярное употребление брокколи на пару с каплей растительного масла — отличная профилактика дефицита витамина А.

Абрикосы (свежие и курага)

Среди фруктов это чемпионы по содержанию витамина А. В свежих абрикосах — примерно 1700–2000 мкг бета-каротина на 100 г. Курага еще концентрированнее: в ней до 3500–4000 мкг витамина А на 100 г. Пять-шесть плодов кураги обеспечат ощутимую долю суточной потребности. Однако из-за высокого содержания сахаров не стоит съедать больше горсти сухофруктов в день.

Яичный желток

Единственный представитель животной пищи в этой четверке, но с умеренным содержанием ретинола (около 300–400 мкг на 100 г желтков). В двух желтках содержится примерно 80–100 мкг — около 10% нормы. Желток хорош тем, что в нем уже есть жиры, способствующие усвоению, и лецитин. Плюс яйца — доступный продукт, который легко включить в ежедневный рацион.

Как повысить усвоение витамина А: сочетание с жирами

Это ключевой раздел, без которого вся предыдущая информация теряет практическую ценность. Как усваивается витамин А с жирами? Ретинол и бета-каротин — жирорастворимые соединения. Без липидов витамин А проходит через кишечник транзитом, не всосавшись в кровь.

Первый механизм: для всасывания в тонком кишечнике витамину А нужны желчные кислоты, которые выделяются в ответ на поступление жиров. Если жиров нет, желчи мало — всасывание снижается до 10–20% от возможного.

Второй нюанс: разные жиры работают по-разному. Лучше всего усвоению помогают ненасыщенные жирные кислоты (растительные масла, авокадо, орехи, жирная рыба). Насыщенные жиры (сливочное масло, сало) тоже работают, но их переизбыток вреден для сосудов. Дадим несколько практических советов.

Морковный салат заправляйте сметаной (10–15% жирности), йогуртом 5% или растительным маслом. Обезжиренный йогурт бесполезен для этой цели.

Тыкву и сладкий перец запекайте с оливковым маслом или подавайте с авокадо.

Шпинат и брокколи тушите с добавлением масла или подавайте как гарнир к рыбе/мясу.

Желток сочетать ни с чем не надо, он сам содержит жиры, но дополнительное масло (например в яичнице) повысит усвоение витамина А.

Третий важный момент: термическая обработка помогает разрыхлить клеточные стенки растений, но слишком долгое нагревание разрушает до 30% каротиноидов. Оптимальный метод — быстрое тушение, запекание или приготовление на пару.

Признаки дефицита и переизбытка витамина А

Дефицит витамина А в России, по данным некоторых исследований, встречается у 15–30% детей и взрослых, особенно в зимне-весенний период. Вот его ключевые симптомы:

«куриная слепота» — трудности с ориентацией в сумерках, долгая адаптация глаз при переходе из света в темноту;

кожа становится сухой, шелушащейся на локтях, коленях, голенях, возможен фолликулярный гиперкератоз («гусиная кожа»);

ломкость волос и ногтей, медленный рост;

частые простуды и инфекции из-за ослабления слизистых барьеров;

бледность и сухость конъюнктивы глаза, возможно образование пятен Бито;

у детей — замедление роста и развития.

Суточная норма витамина А из продуктов составляет: для взрослых мужчин — 900 мкг ретинолового эквивалента (РЭ), для женщин — 700 мкг, для детей — 400–600 мкг, для беременных — 750–770 мкг, для кормящих — 1200–1300 мкг.

Переизбыток (гипервитаминоз А) опасен не меньше, особенно при увлечении добавками или частом употреблении печени. Избыток продуктов с содержанием витамина А животного происхождения может дать следующие симптомы:

в острой фазе (при приеме > 100 000 мкг за раз): тошнота, рвота, головокружение, нарушение координации;

хроническая форма (при регулярном превышении нормы в 10–20 раз в течение месяцев): сухость и зуд кожи, трещины в углах рта, выпадение волос, боли в костях и суставах, увеличение печени и селезенки;

особо опасно для беременных (тератогенный эффект).

Поэтому важно помнить: лучший способ получать витамин А — разнообразный рацион с включением продуктов из вышеприведенного списка, правильным сочетанием с жирами и без фанатизма. Как усваивается витамин А с жирами и без них, мы уже выяснили, используйте это знание ежедневно — и ваши глаза, кожа и иммунитет скажут вам спасибо.

