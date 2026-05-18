18 мая 2026 в 18:47

«Мама купила ему «Лолиту»: женщина оставила мужа-педофила в семье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ведущая праздничных мероприятий из Москвы Алина Белогор в интервью блогерше Анастасии Даниленко рассказала, как на протяжении нескольких лет терпела сексуальное насилие со стороны отчима, а после оказалась виноватой в этом в глазах матери. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

Три дня рядом с падчерицей

В девять лет Алина познакомилась с мужчиной, который впоследствии стал ее отчимом. При первом общении он установил дистанцию, сказав, что не будет заменой отцу, и предложил называть его по имени. Отношения строились вне стандартной модели «взрослый — ребенок». Они были скорее дружескими.

Мужчина работал старшим охраны на фабрике «Донской табак». График работы позволял ему проводить трое суток дома, что создавало условия для частого нахождения с девочкой наедине. Он помогал с уроками, обучал приемам самозащиты. С 10 лет начались тактильные «игры» — так их называл сам отчим. Позже мужчина раздевал девочку до нижнего белья, а затем и вовсе оставлял без одежды.

В 11–12 лет характер «игр» изменился. Во время просмотра телевизора отчим стал прикасаться к половым органам девочки. Действия повторялись, иногда в присутствии матери, которая не обращала на это внимания.

«Мы в это время были на диване и смотрели то ли сериал „Солдаты“, то ли „Сваты“. И мама вообще не замечала. Потом по ночам еще мы смотрели, если помнишь, по РЕН ТВ была эротика после 12 часов ночи. Еще „Голые и смешные“. Я помню, что я, наоборот, пыталась глаза закрыть и отвернуться, а он меня заставлял: „Нет, смотри“», — рассказывает Алина.

В 13 лет отчим начал просить Алину прикасаться к его половым органам, но девочка почувствовала дискомфорт и отказалась выполнять просьбы.

«Виноватый мужчина — это кадр»

Примерно в 14 лет Алина сообщила матери о происходящем. Мать выгнала отчима из дома, но уже через два дня пошла с ним «на разговор» в кафе. После встречи она вернула его, объяснив это тем, что мужчина поможет с ремонтом и домашними делами.

«Они там посидели, пиво попили, даже фотки оттуда сделали, где они там вдвоем счастливые, с улыбочкой, с пивком. И он приходит домой. И она мне говорит: „Алина, ты не представляешь! Виноватый мужчина — это такой классный кадр! Он сейчас нам тут ремонт сделает, все сделает. Вообще на коврике, как собачка, тут будет спать. В общем, короче говоря, возвращаем его домой обратно. Но если он к тебе еще раз пристанет, ты мне сразу скажи, вот мы это пресечем“», — пересказывает доводы матери девушка.

Через несколько лет на семейном совете ответственность и вовсе переложили на Алину: ей заявили, что она сама спровоцировала ситуацию. Действия отчима мать представила как способ уберечь ее от внешнего влияния — «лучше дома, чем с кем попало на улице». Параллельно с этим мать купила отчиму книгу «Лолита», желая таким образом поддержать его.

Дочка была «дойной коровой» для семьи

Параллельно с этим Алина продолжала жить в этом доме до 23 лет. С юного возраста она работала, а заработанные средства отдавала в семью.

В 19 лет, когда Алина поступала в университет в Санкт-Петербурге, мать потребовала от нее оставить 20 тыс. рублей на проживание семьи в ее отсутствие. После замужества Алина прекратила финансовые переводы, когда поняла, что средств не хватает на собственные расходы в Москве.

Терапия и уголовное дело

Во взрослом возрасте Алина начала работать с психологом. В процессе терапии она сформировала личные границы, прервала общение с матерью на один год и переехала в Москву.

Разблокировка контактов произошла в надежде на сотрудничество в поиске информации о других пострадавших от рук отчима. Алина была уверена, что ее отчим растлевал и других подростков: ранее он работал учителем черчения и труда в одной из общеобразовательных школ Ростова, а также занимал какую-то должность в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Обе должности, связанные с работой с детьми, мужчина по каким-то причинам занимал непродолжительное время.

Мать Алины до сих пор проживает с отчимом, от которого у нее родился сын. На момент выхода интервью мальчику 15 лет. По словам Алины, телефон брата контролируется матерью и она не знает, мог ли мальчик пострадать от преступного внимания отца.

Сейчас Алина начала кампанию по поиску других жертв отчима, чтобы написать на мужчину заявление и добиться возбуждения уголовного дела.

Владимир Сахмеев
