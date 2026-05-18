Назван новый инструмент, упрощающий выбор одежды

Инструменты на базе искусственного интеллекта начинают играть решающие роли на fashion-рынках по всему миру — как для ритейлеров, так и для брендов и конечных потребителей. На первый план выходят ИИ-стилисты, виртуальные примерочные, сервисы аналитики и предсказания трендов, а «живые» фотомодели все чаще заменяются виртуальными. Основная задача этих инструментов — не только упростить клиентский опыт, сделав его более персонализированным, но и помочь брендам и продавцам получить дополнительные конкурентные преимущества. Интеграция виртуальных примерочных, таких как DRESSCODE, может снижать количество возвратов и «брошенных корзин» на сайтах на 30–35%, повышая вовлеченность пользователей и время, которое они проводят на интернет-ресурсах продавца.

Так, например, в интернет-магазине SELA появилась виртуальная примерочная — таким образом, бренд сделал шаг в развитии покупательского опыта как в оффлайн, так и в онлайн-пространстве. Решение на базе искусственного интеллекта предоставлено российской компанией Dresscode.ai, которая специализируется на разработках в области fashion tech и является одним из лидеров этого направления на нашем рынке.

Dresscode.ai — российская компания с офисом в Москве, занимается разработкой инноваций в области искусственного интеллекта, больших данных, VR и AR. В основе технологии DRESSCODE — универсальный виджет, который может устанавливаться на различные платформы: интернет-сайты и приложения, боты для мессенджеров, цифровые панели для ТЦ, витрины с QR-кодами и т.п. Интеграция виджета производится по протоколу API, занимает минимальное время и не изменяет архитектуру ресурсов. Dresscode.ai — не только производит полную обработку и оцифровку каталогов, но и оказывает необходимую техническую поддержку партнерам.

Главная задача виртуальной примерочной Sela — помочь человеку определиться с выбором. Казалось бы, это очевидная история, однако она каждый раз работает индивидуально, в зависимости от потребностей и вкусов каждого конкретного человека, даже от его настроения. Поэтому мы помогаем не просто оценить какой-то отдельный предмет гардероба («сядет-не сядет»), а создать настроение для покупки, создать цельный образ. Именно над этим мы работаем уже несколько лет, повышая качество и точность наших ИИ-генераций — сейчас оно неотличимо от «глянцевых» фотосессий. А для этого нужны десятки тысяч удачно оцифрованных фигур и единиц одежды, плюс релевантный опыт работы на рынке. И то, и другое у нас есть, — отметил технический директор и сооснователь Dresscode.ai Александр Ларионов.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил, что в 2026 году основными трендами стали сексуальность и элегантность. По его словам, сейчас актуальны облегающие наряды, а также возрождается стиль 1970–1980-х и 2000-х годов.