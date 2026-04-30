Лисовец назвал главные модные тренды 2026 года

В 2026 году в тренде сексуальность и элегантность, сообщил NEWS.ru эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. По его словам, актуально носить облегающую одежду. Также сейчас возвращается стиль 1970-1980 годов и 2000-х, уточнил он.

Чем хорош 2026-й? Тем, что здесь тебе и 2000-е, и 1980-е, и частично 1970-е — всего по чуть-чуть. Можно выбирать, в какой стилистике вам хочется быть. Сейчас в моде сексуальность и элегантность. Основной тренд — носить все облегающее. Но есть универсальный совет — стоит попробовать найти и сохранять свою индивидуальность, — сказал Лисовец.

Ранее певицу Zivert (Юлия Зиверт) и рэпера Егора Крида признали самыми стильными российскими исполнителями. Соответствующий результат показал опрос, в котором приняли участие более 1000 респондентов. Zivert набрала 51% голосов, а Крид — 49%. Среди зарубежных исполнителей россияне назвали самыми стильными певицу Рианну и рэпер Трэвис Скотт. У них 58% и 55% соответственно.

