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12 июня 2026 в 09:29

В США развенчали миф о первом триллионере в истории

WP: информация о состоянии Маска в триллион долларов требует уточнения

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Информация о том, что американский предприниматель Илон Маск якобы стал первым в истории триллионером, требует уточнения, сообщает газета The Washington Post. Журналисты издания уточняют, что номинальная стоимость доли бизнесмена в компаниях SpaceX и Tesla после первичного публичного размещения акций первой оценивается в $1,1 трлн (79 трлн рублей). Однако значительная часть этих средств станет доступна Маску только в очень отдаленной перспективе.

В материале WP говорится, что акции SpaceX на сумму $867 млрд (62 трлн рублей) принесут прибыль лишь после того, как на Марсе появится человеческая колония. Журналисты подчеркивают, что значительная доля доходов Маска поступает в виде пакетов ценных бумаг, привязанных к выполнению конкретных поставленных задач. Если не принимать во внимание эти активы, текущего состояния предпринимателя недостаточно для присвоения ему титула триллионера.

Ранее американские журналисты сообщили, что предприниматель стал первым в истории человеком, чье личное состояние преодолело порог в триллион долларов. Увеличение капитала бизнесмена напрямую связано с выходом на биржу его космической компании SpaceX.

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