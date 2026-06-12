Илон Маск стал первым триллионером в истории

Илон Маск стал первым триллионером в истории Reuters: после IPO SpaceX Илон Маск вошел в историю как первый триллионер

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло отметки в $1 трлн, сообщило агентство Reuters. Рост капитала бизнесмена связан с публичным размещением акций компании SpaceX.

Накануне компания раскрыла параметры IPO. SpaceX разместила 555 555 555 акций по цене $135 (9717 руб) за бумагу. В ходе размещения компания рассчитывала привлечь рекордные $75 млрд.

Торги акциями SpaceX стартовали 12 июня на электронной бирже Nasdaq под тикером SPCX. SpaceX является одной из крупнейших частных космических компаний мира и занимается разработкой ракет-носителей, космических кораблей и спутниковых систем связи.

Ранее космические силы США заключили с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска контракт на $2,29 млрд (163,15 млрд рублей) на ускоренную разработку и создание высокоскоростной спутниковой сети связи SDN Backbone на низкой околоземной орбите, говорится в официальном пресс-релизе ведомства. Это необходимо для продвижения технологий. В релизе подчеркивается, что SDN Backbone должна стать основой новой военной коммуникационной системы США.